Бои в Курской области: в ВСУ показали видео взятия в плен около полусотни российских военных

Сдача в плен российских военных в Курской области. Фото: кадр из видео

Батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По данным аналитиков, в общей сложности там сдались около 50 оккупантов.

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» и вошли в два районных центра.

В Курской области бойцы ВСУ уже взяли в плен десятки российских военнослужащих.