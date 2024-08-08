Украинские борцы завоевали на Олимпиаде «серебро» и «бронзу»

Украинский спортсмен Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг на Олимпийских играх в Париже.

Спортсмен одержал победу над представителем Польши Аркадиушем Кулиничем — 3:1.

Бой стал последним в спортивной карьере Беленюка — он олимпийский чемпион 2020 года, серебряный призер Олимпиады-2016.



Также украинский спортсмен Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.



В финале состязаний спортсмен проиграл представителю Ирана Саиду Эсмаили Лайвеси — 6:5.

На Олимпиаде-2020 в Токио в 2021 году Насибов также завоевал «серебро».



Теперь у украинских олимпийцев 10 медалей на Играх в Париже (3+3+4).