Українські борці здобули на Олімпіаді «срібло» та «бронзу»

Український спортсмен Жан Беленюк виборов бронзову медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг на Олімпійських іграх у Парижі.

Спортсмен здобув перемогу над представником Польщі Аркадіушем Кулінічем — 3:1.

Бій став останнім у спортивній кар'єрі Беленюка — він є олімпійським чемпіоном 2020 року, срібним призером Олімпіади-2016.



Також український спортсмен Парвіз Насібов виборов срібну медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кг.



У фіналі змагань спортсмен програв представнику Ірану Саїду Есмаїлі Лайвесі — 6:5.

На Олімпіаді-2020 у Токіо у 2021 році Насібов також завоював «срібло».



Тепер українські олімпійці мають 10 медалей на Іграх у Парижі (3+3+4).