Украинский гимнаст завоевал «серебро» Олимпиады-2024 на параллельных брусьях

Украинец Илья Ковтун принес Украине серебряную медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсмен набрал 15,5 баллов.
Еще один украинский гимнаст, Олег Верняев, занял восьмую позицию, набрав 13,3 балла.
С такими результатами Украина завершила выступления в спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Напомним, 4 августа украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в финале состязаний по метанию молота на Олимпийских играх-2024 в Париже.
Ранее сообщалось, что украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в финале женских прыжков в высоту на Олимпийских играх 2024 в Париже.
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