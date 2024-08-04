Украинец Михаил Кохан завоевал бронзу на Олимпиаде-2024

Михаил Кохан. Кадр из трансляции

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль в финале состязаний по метанию молота на Олимпийских играх-2024 в Париже.



Кохан метнул снаряд на 79 метров 39 сантиметров. Олимпийским чемпионом стал канадец Итан Катцберг с результатом 84 метра 12 сантиметров, а второе место занял венгр Халас Бенце, метнувший молот на 79 метров 97 сантиметров.



Также сегодня вечером украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали соответственно в финале женских прыжков в высоту на Олимпиаде.