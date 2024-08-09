Четверо жителей Донецкой области погибли от обстрелов РФ

За 8 августа российские военные убили четырех жителей Донецкой области: двух в Селидово и двух в Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Еще 12 человек в области за сутки получили ранения. 11 гражданских были ранены в Седилово и еще один житель в Нью-Йорке.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2128 человек убитыми и 5588 — ранеными.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали про обстрел Селидово, в котором два человека погибли и 11 были ранены.
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