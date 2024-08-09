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Российская армия за сутки потеряла 1030 военных и 49 артиллерийских систем

09 августа 2024, 08:20

Российская армия за сутки потеряла 1030 военных и 49 артиллерийских систем

Танк ВСУ. Фото: Генеральный штаб ВСУ Танк ВСУ. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Общие боевые потери армии РФ за минувшие сутки ориентировочно составили 1030 человек личного состава, три танка, девять боевых бронированных машин и 49 артиллерийских систем. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

«Силы обороны также уничтожили два средства ПВО, 32 БпЛА оперативно-тактического уровня и 86 единиц автомобильной техники и автоцистерн, включая две машины специальной техники», — говорится в заявлении генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, в американском Институте изучения войны сообщили, что украинские силы недавно отбили ограниченные позиции вблизи города Часов Яра Донецкой области.

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