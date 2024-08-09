Російська армія за добу втратила 1030 військових і 49 артилерійських систем

Танк ЗСУ. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати армії РФ за минулу добу орієнтовно склали 1030 осіб особового складу, три танки, дев'ять бойових броньованих машин та 49 артилерійських систем. Про це повідомив пресцентр Генштабу ЗСУ.



«Сили оборони також знищили два засоби ППО, 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 86 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, включаючи дві машини спеціальної техніки», - йдеться у заяві генерального штабу Збройних сил України.



Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що українські сили нещодавно відбили обмежені позиції поблизу міста Годин Яру Донецької області.