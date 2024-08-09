Россияне третий раз за день обстреляли Константиновку: повредили складское помещение и электросети

Российская армия 8 августа атаковала Константиновку Донецкой области. Известно о повреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«В 23:30 РФ осуществила обстрел по городу Константиновке. В результате обстрела повреждено складское помещение, линия электросети ДТЭК», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что пострадавших и погибших нет.



Ранее мы писали, что в результате утреннего обстрела города Константиновка российскими военными 8 августа погибли два человека.



Около полудня российские войска снова обстреляли город Константиновку Донецкой области. Удар снова пришелся в район жилого сектора.