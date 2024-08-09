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Росіяни втретє обстріляли Костянтинівку: пошкодили складське приміщення та електромережі

09 серпня 2024, 10:42

Росіяни втретє обстріляли Костянтинівку: пошкодили складське приміщення та електромережі

Російська армія 8 серпня атакувала Костянтинівку Донецької області. Відомо про пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

«О 23:30 РФ здійснила обстріл по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення, лінія електромережі ДТЕК», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що постраждалих та загиблих немає.

Раніше ми писали, що внаслідок ранкового обстрілу міста Костянтинівка російськими військовими 8 серпня загинули двоє людей.

Близько полудня російські війська знову обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. Удар знову припав у район житлового сектора.

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