Росіяни втретє обстріляли Костянтинівку: пошкодили складське приміщення та електромережі

Російська армія 8 серпня атакувала Костянтинівку Донецької області. Відомо про пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«О 23:30 РФ здійснила обстріл по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення, лінія електромережі ДТЕК», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що внаслідок ранкового обстрілу міста Костянтинівка російськими військовими 8 серпня загинули двоє людей.



Близько полудня російські війська знову обстріляли місто Костянтинівку Донецької області. Удар знову припав у район житлового сектора.