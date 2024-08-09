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«Не понимали масштабов происходящего»: в Кремле приказали сравнивать прорыв границы ВСУ с Курской битвой – СМИ

09 августа 2024, 14:30

«Не понимали масштабов происходящего»: в Кремле приказали сравнивать прорыв границы ВСУ с Курской битвой – СМИ

Глава Кремля Владимир Путин с членами Совбеза РФ. Фото: Кремль Глава Кремля Владимир Путин с членами Совбеза РФ. Фото: Кремль

Политический блок Администрации президента РФ просит российские государственные и лояльные Кремлю СМИ не нагнетать обстановку вокруг прорыва ВСУ в Курскую область. Об этом пишет российское оппозиционное издание «Медуза» со ссылкой на двух сотрудников прокремлевских СМИ.

Им советуют всячески избегать рассуждений об открытии нового фронта и сравнивать происходящее с Курской битвой времен Второй мировой войны. Кроме того, журналистам нельзя говорить о возможном продвижении украинских войск к городу Курчатов, где находится Курская АЭС, чтобы у российской аудитории не возникало чувство ядерной угрозы.

Вместо упоминаний атомной электростанции СМИ должны рассказывать об «успехах российской армии», которая якобы не дает украинским войскам продвинуться вглубь территории Курской области. Журналистам рекомендуют делать акцент на атаках ВСУ на мирное население и подчеркивать, что в ходе них пострадали дети.

Еще один рекомендованный акцент для новостных сюжетов – «единство и сплочение россиян», которые приходят в пункты сдачи крови и размещают в своих домах эвакуированных жителей Суджанского района. При этом в политблоке уточняют, что эти случаи нужно подавать не в виде «сухих» новостей, а как развернутые «рассказы и истории». Лояльные СМИ должны уверять аудиторию, что мест в пунктах временного размещения в регионе всем хватает, и описывать визиты исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова в такие центры, а также в больницы и госпитали, куда направляют пострадавших.

Однако особый акцент журналистам рекомендуют сделать на «усилиях» федеральной власти, Владимира Путина и правительства, которые «не бросают никого в беде».

«Собеседники «Медузы» в лояльных Кремлю СМИ отмечают, что получили рекомендации только сегодня днем, хотя наступление ВСУ началось позавчера, 6 августа. Они предполагают, что в политблоке АП не понимали масштабов происходящего, поэтому не смогли составить «методичку» более оперативно», – резюмировали в издании.

Напомним, что ранее другое российское оппозиционное издание «Можем объяснить» сообщило о том, что у российской армии не оказалось танков и артиллерии для защиты Курской области.

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