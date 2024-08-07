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«Все ушли на фронт»: у россиян не осталось артиллерии и танков для защиты Курской области – СМИ

07 августа 2024, 23:02

«Все ушли на фронт»: у россиян не осталось артиллерии и танков для защиты Курской области – СМИ

Двухдневное продвижение украинских сил вглубь Курской области РФ объясняется отсутствием там регулярных российских войск, которые завязли в боях на территории самой Украины. Об этом сообщило российское оппозиционное издание «Можем объяснить» со ссылкой на военного РФ, который знает о ситуации в регионе.

По его словам, в Курской области не оказалось артиллерийских и танковых подразделений, которые могли бы остановить продвижение ВСУ.

«Все ушли на фронт. Там на всю область остались только пограничники, срочники и тероборона с автоматами и небольшим количеством РПГ. Уже почти двое суток прошло, но по ВСУ нормально работают только авиаторы и «Искандеры» с линии фронта – им хватает дальности. Но так их не остановить. А когда придут артиллерия, бронетехника, ну и полнокровные мотострелковые части – до сих пор не ясно. Дронов тоже почти нет, все спецы по БПЛА – на фронте», – сказал оккупант.

Отсутствие российских резервов у границы подтверждает и военкор-пропагандист Александр Сладков.

Напомним, что утром 6 августа Силы обороны Украины начали операцию в Курской области РФ.

Позже стало известно, что в район боевых действий Россия отправила резервы, а у оккупантов есть потери в технике и авиации.

7 августа Z-каналы заявили, что ВСУ взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» и вошли в два районных центра.

В Курской области бойцы ВСУ уже взяли в плен десятки российских военнослужащих.

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