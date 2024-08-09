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«Не розуміли масштабів того, що відбувається»: у Кремлі наказали порівнювати прорив кордону ЗСУ з Курською битвою – ЗМІ

09 серпня 2024, 14:30

«Не розуміли масштабів того, що відбувається»: у Кремлі наказали порівнювати прорив кордону ЗСУ з Курською битвою – ЗМІ

Глава Кремля Володимир Путін із членами Радбезу РФ. Фото: Кремль Глава Кремля Володимир Путін із членами Радбезу РФ. Фото: Кремль

Політичний блок Адміністрації президента РФ просить російські державні та лояльні Кремлю ЗМІ не нагнітати обстановку навколо прориву ЗСУ у Курську область. Про це пише російське опозиційне видання «Медуза» з посиланням на двох співробітників прокремлівських ЗМІ.

Їм радять всіляко уникати міркувань про відкриття нового фронту та порівнювати те, що відбувається, з Курською битвою часів Другої світової війни. Крім того, журналістам не можна говорити про можливе просування українських військ до міста Курчатов, де знаходиться Курська АЕС, щоб у російської аудиторії не виникало почуття ядерної загрози.

Замість згадок про атомну електростанцію ЗМІ мають розповідати про «успіхи російської армії», яка нібито не дає українським військам просунутися вглиб території Курської області. Журналістам рекомендують наголошувати на атаках ЗСУ на мирне населення і наголошувати, що під час них постраждали діти.

Ще один рекомендований акцент для сюжетів новин – «єдність і згуртованість росіян», які приходять до пунктів здачі крові та розміщують у своїх будинках евакуйованих мешканців Суджанського району. При цьому у політблоці уточнюють, що ці випадки треба подавати не у вигляді «сухих» новин, а як розгорнуті «розповіді та історії». Лояльні ЗМІ мають запевняти аудиторію, що місць у пунктах тимчасового розміщення в регіоні всім вистачає, і описувати візити виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова до таких центрів, а також в лікарні та госпіталі, куди направляють постраждалих.

Однак особливий акцент журналістам рекомендують зробити на зусиллях федеральної влади, Володимира Путіна та уряду, які «не кидають нікого в біді».

«Співрозмовники «Медузи» у лояльних до Кремля ЗМІ зазначають, що отримали рекомендації лише сьогодні вдень, хоча наступ ЗСУ розпочався позавчора, 6 серпня. Вони припускають, що у політблоці АП не розуміли масштабів того, що відбувається, тому не змогли скласти «методичку» оперативніше», – резюмували у виданні.

Нагадаємо, що раніше інше російське опозиційне видання «Можемо пояснити» повідомило про те, що російська армія не мала танків і артилерії для захисту Курської області.

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