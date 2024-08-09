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Воины Сухопутных войск ударили по позициям российских оккупантов на востоке

09 августа 2024, 15:59

Воины Сухопутных войск ударили по позициям российских оккупантов на востоке

Воины Сухопутных войск уничтожают противника на всех направлениях. Фото: Сухопутные войска Воины Сухопутных войск уничтожают противника на всех направлениях. Фото: Сухопутные войска

Украинские военнослужащие нанесли серию ударов по позициям российских оккупантов на Краматорском направлении Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

В ведомстве опубликовали видео, на котором можно посмотреть боевую работу операторов БпЛА 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады на Краматорском направлении.

«Противник имеет преимущество в численности личного состава, вооружении и технике. Но наши воины с помощью технологий, сноровки, подготовки и опыта делают все, чтобы оккупанты чувствовали себя, как в аду», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на Харьковщине украинские пограничники нанесли удары по российским оккупантам и военной технике

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