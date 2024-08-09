Воїни Сухопутних військ вдарили по позиціях російських окупантів на сході

Воїни Сухопутних військ знищують супротивника на всіх напрямках. Фото: Сухопутні війська

Українські військовослужбовці завдали серії ударів по позиціях російських окупантів на Краматорському напрямі Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.



У відомстві опублікували відео, на якому можна переглянути бойову роботу операторів БпЛА 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади на Краматорському напрямку.



«Противник має перевагу в чисельності особового складу, озброєнні та техніці. Але наші воїни за допомогою технологій, вправності, підготовки та досвіду роблять все, щоб окупанти почували себе, як в пеклі», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на Харківщині українські прикордонники завдали ударів по російським окупантам та військовій техніці.