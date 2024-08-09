ВСУ кассетными снарядами ударили по полигону российских войск на Запорожье: кадры атаки

Удар по российскому полигону на оккупированной части Запорожской области: кадр из видео

422-й отдельный батальон беспилотных систем совместно с 58-й мотопехотной бригадой ВСУ кассетными снарядами ударил по российскому полигону на оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Судя по видео, в момент удара на полигоне было скопление техники и личного состава оккупантов.

Напомним, что ночью 9 августа ВСУ ударили по зенитно-ракетным дивизионам РФ на Донетчине, в результате чего у россиян есть потери.