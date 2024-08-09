ВСУ ночью ударили по зенитно-ракетным дивизионам РФ на Донетчине: у оккупантов есть потери

Ночью 9 августа Силы обороны Украины нанесли удары по зенитно-ракетным дивизионам России на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

В частности, боевая работа велась по трем радарам противника: двум – от комплексов С-350 и одному – С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Насчет других двух целей информация пока уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров россиян после ударов.

Напомним, что ночью 9 августа Силы обороны Украины также ударили по военному аэродрому в Липецкой области РФ, в результате чего поражены склады с управляемыми авиабомбами.