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ЗСУ касетними снарядами вдарили по полігону російських військ на Запоріжжі: кадри атаки

09 серпня 2024, 16:45

ЗСУ касетними снарядами вдарили по полігону російських військ на Запоріжжі: кадри атаки

Удар по російському полігону на окупованій частині Запорізької області: кадр з відео Удар по російському полігону на окупованій частині Запорізької області: кадр з відео

422-й окремий батальйон безпілотних систем спільно з 58-ю мотопіхотною бригадою ЗСУ касетними снарядами вдарив по російському полігону на окупованій частині Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Судячи з відео, у момент удару на полігоні було скупчення техніки та особового складу окупантів.

Нагадаємо, що вночі 9 серпня ЗСУ вдарили по зенітно-ракетних дивізіонах РФ на Донеччині, внаслідок чого у росіян є втрати.

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