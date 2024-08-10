Украинские разведчики уничтожили российский катер «Тунец» в Черном море

В ночь на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины провели спецоперацию.



Спецподразделения Главного управления разведки Миноброны Украины Group 13 с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожили еще судно российских войск — скоростной катер проекта КС 701 типа «Тунец».



В результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков, их тип устанавливается, сообщает ГУР.



Это уже не первый подстреленный у берегов полуострова «Тунец»: два российских судна такого типа разведчики уничтожили, а еще два — повредили в мае этого года.



Скоростные транспортно-десантные катера используют в Крыму для патрулирования акватории и логистики.



Всего с помощью морских дронов украинского производства успешно поражено 18 судов России, 9 из них — уничтожены.