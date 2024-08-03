ВСУ окончательно потопили российскую подлодку «Ростов-на-Дону» в Севастополе

Силы обороны Украины поразили подводную лодку Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону» в порту временно оккупированного Севастополя. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, лодка затонула на месте.



Отмечается, что подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (по классификации НАТО — класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса «Kilo», способных применять ракеты «Калибр». Такие ракеты Россия также использует для обстрелов украинских городов.



«Ростов-на-Дону» был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.



13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. Его отправили на ремонт.

Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов.



«Уничтожение "Ростов-на-Дону" в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря», — подчеркнули в Генштабе.



Кроме того, подтверждено, что в пятницу, 2 августа, подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями ВМС ВСУ были существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК «Триумф».