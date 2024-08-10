Українські розвідники знищили російський катер «Тунець» у Чорному морі

У ніч проти 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму Сили оборони України провели спецоперацію.



Спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноброни України Group 13 за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили судно російських військ — швидкісний катер проєкту КС 701 типу «Тунець».



Внаслідок операції пошкодження також отримали ще три плавзасоби загарбників, їх тип встановлюється, повідомляє ГУР.



Це вже не перший підстрелений біля берегів півострова «Тунець»: два російські судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року.



Швидкісні транспортно-десантні катери використовують у Криму для патрулювання акваторії та логістики.



Усього за допомогою морських дронів українського виробництва успішно вражено 18 суден Росії, 9 з них — знищено.