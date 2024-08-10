В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги

В школе №1 оккупированой Макеевки (Ханженково — Северная) между руководством учреждения и родителями учеников возник конфликт. В сети опубликовали видео, на котором на территории школы лежит строительный мусор. По словам авторов видео, родителей принудили убирать его, а также переносить парты.



Сотрудники школы все отрицают. В учреждении заявили, что ролик сняли на втором этаже, где дети пока не будут учиться, а выложил его какой-то провокатор.



Местные паблики пишут, что по словам администрации города, здание школы еще ремонтируют и его даже не передавали в оценку готовности к началу учебного года. Дети будут учиться либо удаленно, либо в ближайшей школе №83. За вывоз мусора отвечает подрядчик, у него закончились деньги, поэтому работу приостановили, а родителей просто попросили перенести парты на первый этаж.



Также местные паблики приводят слова местных жителей:



«Государством были выделены огромные деньги на восстановление этого поселка, в том числе школы. Подрядчик срубил большую часть денег и бросил весь недострой. Такая ситуация во всех этажных домах. Крыши раскрыты с весны, а это два квартала пяти- и двухэтажек. И с детским садом такая же история», — пишет Михаил.



«Подрядчик срубил денег, ничего не доделали, работягам деньги не заплатили и свинтили. Тут надо СК привлекать. В сухом остатке имеем разрушенную школу и садик, крыши на домах поснимали и до сих пор делают, людям квартиры на верхних этажах дождь уничтожил за это время», — пишет Анна.