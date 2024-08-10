В окупованій Макіївці — комунальний скандал — шукають, на що витратили виділені гроші

У школі №1 окупованої Макіївки (Ханженкове — Північна) між керівництвом установи та батьками учнів виник конфлікт. У мережі опублікували відео, на якому на території школи лежить будівельне сміття. За словами авторів відео, батькі змушені будуть прибирати його.



Співробітники школи все заперечують. В установі заявили, що ролик зняли на другому поверсі, де діти поки не навчатимуться, а виклав його якийсь провокатор.



Місцеві пабліки пишуть, що, за словами адміністрації міста, будівлю школи ще ремонтують і її навіть не передавали в оцінку готовності до початку навчального року. Діти навчатимуться або віддалено, або у найближчій школі №83. За вивіз сміття відповідає підрядник, у нього закінчилися гроші, тож роботу призупинили, а батьків просто попросили перенести парти на перший поверх.



Також місцеві пабліки наводять слова місцевих мешканців:



«Державою було виділено величезні гроші на відновлення цього селища, зокрема школи. Підрядник зрубав велику частину грошей і кинув весь недобуд. Така ситуація у всіх поверхових будинках. Дахи розкриті з весни, а це два квартали п'яти- та двоповерхівок. І з дитячим садком така сама історія», — пише Михайло.



«Підрядник зрубав грошей, нічого не доробили, роботягам гроші не заплатили і свинтіли. Тут треба СК залучати. У сухому залишку маємо зруйновану школу та садок, дахи на будинках зняли і досі роблять, людям квартири на верхніх поверхах дощ знищив за цей час», — пише Ганна.