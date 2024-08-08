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«ДНР» более 4 лет не может отремонтировать аварийный мост в центре Донецка

08 августа 2024, 22:43

«ДНР» более 4 лет не может отремонтировать аварийный мост в центре Донецка

Ремонт моста через реку Кальмиус в оккупированном Донецке теперь обсуждают на «федеральном» уровне. Группировка «ДНР» обратилась в министерство транспорта РФ, чтобы ей помогли отремонтировать мост по проспекту Ильчиа, который находится в аварийном состоянии.

У «ДНР» нет денег на ремонт, а вопрос ремонта стал неотложным. 

«Не обошли вниманием сложные, требующие федеральной поддержки, вопросы. Один из таких — срочный ремонт автомобильного моста через реку Кальмиус в Донецке.  Наметили план совместных действий по разрешению этой ситуации», — заявил так называемый «министр транспорта ДНР» Владимир Тужилин по итогам обсуждения в Москве с российскими чиновниками. 

Выделит ли страна-оккупант деньги на ремонт моста — не сообщается.  

Ранее, еще в 2020 году, в «ДНР» заявили, что мост удалось спасти от обрушения, но на его дальнейший ремонт нужны большие средства.

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