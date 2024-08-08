«ДНР» более 4 лет не может отремонтировать аварийный мост в центре Донецка

Ремонт моста через реку Кальмиус в оккупированном Донецке теперь обсуждают на «федеральном» уровне. Группировка «ДНР» обратилась в министерство транспорта РФ, чтобы ей помогли отремонтировать мост по проспекту Ильчиа, который находится в аварийном состоянии.



У «ДНР» нет денег на ремонт, а вопрос ремонта стал неотложным.



«Не обошли вниманием сложные, требующие федеральной поддержки, вопросы. Один из таких — срочный ремонт автомобильного моста через реку Кальмиус в Донецке. Наметили план совместных действий по разрешению этой ситуации», — заявил так называемый «министр транспорта ДНР» Владимир Тужилин по итогам обсуждения в Москве с российскими чиновниками.



Выделит ли страна-оккупант деньги на ремонт моста — не сообщается.



Ранее, еще в 2020 году, в «ДНР» заявили, что мост удалось спасти от обрушения, но на его дальнейший ремонт нужны большие средства.