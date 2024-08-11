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В результате российской ракетной атаки на Киевщину погиб отец с сыном, есть пострадавшие

11 августа 2024, 09:59

В результате российской ракетной атаки на Киевщину погиб отец с сыном, есть пострадавшие

Россияне атаковали Киевскую область. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Киевскую область. Фото: ГСЧС

Ночью 11 августа в Броварском районе Киевской области были слышны взрывы, российская армия атаковала регион с помощью ракеты. В результате удара спасатели обнаружили тела отца и его маленького сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе. Три человека тяжело травмированы, среди них — 13-летний ребенок.

«Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. Во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что российская армия утром, 11 августа, атаковала Краматорск Донецкой области. В результате атак пять человек получили ранения. Предварительно, россияне обстреляли город из РСЗО «Смерч». 

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