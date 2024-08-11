Внаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув батько з сином, є постраждалі

Росіяни атакували Київську область. Фото: ДСНС

Вночі 11 серпня у Броварському районі Київської області було чути вибухи, російська армія атакувала регіон за допомогою ракети. Внаслідок удару рятувальники виявили тіла батька та його маленького сина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Як зазначається, сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Трьох людей тяжко травмовано, серед них — 13-річна дитина.



«Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російська армія вранці, 11 серпня, атакувала Краматорськ Донецької області. Внаслідок атак п'ятеро людей отримали поранення. Попередньо росіяни обстріляли місто з РСЗВ «Смерч».