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Внаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув батько з сином, є постраждалі

11 серпня 2024, 09:59

Внаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув батько з сином, є постраждалі

Росіяни атакували Київську область. Фото: ДСНС Росіяни атакували Київську область. Фото: ДСНС

Вночі 11 серпня у Броварському районі Київської області було чути вибухи, російська армія атакувала регіон за допомогою ракети. Внаслідок удару рятувальники виявили тіла батька та його маленького сина. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Як зазначається, сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Трьох людей тяжко травмовано, серед них — 13-річна дитина.

«Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син — опинилися під завалами будівлі. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що російська армія вранці, 11 серпня, атакувала Краматорськ Донецької області. Внаслідок атак п'ятеро людей отримали поранення. Попередньо росіяни обстріляли місто з РСЗВ «Смерч».

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