Армия РФ утром ударила по Краматорске: пять человек пострадали, под ударом оказались дома и предприятие

Россияне обстреляли Краматорск. Фото: прокуратура

Российская армия утром, 11 августа, атаковала Краматорск Донецкой области. В результате атак пять человек получили ранения. Предварительно, россияне обстреляли город из РСЗО «Смерч». Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«В результате попадания средств поражения по жилой застройке и территории предприятия получили телесные повреждения 5 гражданских. Трое мужчин 52, 59, 73 лет, а также 42 и 56-летний женщины госпитализированы», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что у пострадавшим диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговую травмы, ранения туловища и ног.

Воронка после российской атаки в Краматорске. Фото: Новости Донбасса

Кроме того, повреждены многоквартирные и частные жилые дома, территория предприятия, торговые помещения, автотранспорт.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Поражающий элемент РСЗО «Смерч» на улице в Краматорске. Фото: Новости Донбасса

Сутки назад, 10 августа, войска РФ также обстреляли Краматорск утром. Удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры в городе. Один работник погиб, еще несколько получили ранения.



Ранее мы писали, что днем 9 августа войска России нанесли ракетный удар по Константиновке. Удар пришел по торговому центру, в котором находились работавшие супермаркет «Экомаркет» и «Новая почта». По предварительным данным следствия, российская авиация ударила ракетой Х-38.