На Донетчине 81,9 тыс. абонентов остаются без света — Минэнерго

В Донецкой области по состоянию на утро 11 августа без электроэнергии остаются 140 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«На утро остаются без напряжения 140 населенных пунктов — всего 81,9 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате российских обстрелов за минувшие сутки обесточены 18,2 тыс. абонентов в 10 населенных пунктах. Энергетики запитали 16,4 тыс. абонентов в 9 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что 10 августа город Краматорск частично остался без света в результате российского обстрела.