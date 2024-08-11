На Донеччині 81,9 тис. абонентів залишаються без світла — Міненерго

На Донеччині станом на ранок 11 серпня без електроенергії залишаються 140 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«На ранок залишаються без напруги 140 населених пунктів — всього 81,9 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що внаслідок російських обстрілів минулої доби знеструмлено 18,2 тис. абонентів у 10 населених пунктах. Енергетики запитали 16,4 тис. абонентів у 9 населених пунктах.



Раніше ми писали, що 10 серпня місто Краматорськ частково залишилося без світла внаслідок російського обстрілу.