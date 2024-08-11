Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Донеччині 81,9 тис. абонентів залишаються без світла — Міненерго

11 серпня 2024, 15:20

На Донеччині 81,9 тис. абонентів залишаються без світла — Міненерго

На Донеччині станом на ранок 11 серпня без електроенергії залишаються 140 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

«На ранок залишаються без напруги 140 населених пунктів — всього 81,9 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що внаслідок російських обстрілів минулої доби знеструмлено 18,2 тис. абонентів у 10 населених пунктах. Енергетики запитали 16,4 тис. абонентів у 9 населених пунктах.

Раніше ми писали, що 10 серпня місто Краматорськ частково залишилося без світла внаслідок російського обстрілу.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
Міненерго
Інше
Світло

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:35
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму
23:28
Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області
21:45
В'їхати в Україну з окупації можна через гумкоридор на Волині
16:26
В окупованій Макіївці — комунальний скандал — шукають, на що витратили виділені гроші
00:23
Головне за день: Хто контролює Суджу? Ракетний удар по Костянтинівці
22:58
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
17:17
«ЛНР» заявила про обстріл лікарні в окупованій Кремінній
14:29
Внаслідок обстрілу Донецька постраждав чоловік
00:09
Головне за день: ЗСУ просуваються вглиб РФ. КПП «Колотилівка-Покровка» закрито
22:43
«ДНР» понад 4 роки не може відремонтувати аварійний міст у центрі Донецька
17:20
В Луганську чоловіка відправили до колонії на 8 років нібито за підтримку «Азову»
14:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:12
На кордоні тимчасово закрили єдиний пункт пропуску з Росією. Що відомо
11:17
Двоє людей загинули у Костянтинівці після ранкового обстрілу армії РФ
10:50
Українські війська відступили під Торецьком, щоб уникнути оточення — аналітик BILD
23:05
Головне за день: Бої у Курській області. Ситуація у Мирнограді та Покровську
16:59
Постраждав чоловік внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета у захопленому Донецьку
11:56
Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія
10:58
На підконтрольну Україні територію повернули 24-річну дівчину з інвалідністю з окупації
09:58
Дванадцять людей поранені через російські обстріли на Донеччині за добу
усі новини
17:18
Ранкова атака на Краматорськ: кількість постраждалих зросла
16:57
Наступ у Курській області РФ: стала відома мета операції
16:10
Понад 8 тисяч окупантів, 36 танків та 1 літак: Павлюк розповів про втрати армії РФ за тиждень
15:50
Росіяни використовують хімічну зброю на півдні України — ОСУВ «Таврія»
15:20
На Донеччині 81,9 тис. абонентів залишаються без світла — Міненерго
14:18
Армія РФ випустила по Україні понад 30 ракет і 800 авіабомб за тиждень — Зеленський
13:16
Ракетний удар по Костянтинівці: поліція ідентифікувала всіх жертв, загинули троє дітей
12:47
ППО збили над Україною 53 з 57 дронів-камікадзе — Олещук
12:35
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: над містом видніється стовп чорного диму
12:13
Росіяни атакували три райони Донеччини: Філашкін показав наслідки
11:51
Окупанти просунулися на Донбасі та Харківщині — аналітики
11:23
Війська РФ вночі атакували Покровську та Мирноградську громади: пошкоджено підприємство та інфраструктурні об'єкти
10:25
Росіяни за добу обстріляли Донеччину: троє людей загинули, ще троє постраждали
09:59
Внаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув батько з сином, є постраждалі
09:32
Армія РФ вранці вдарила по Краматорську: п'ятеро людей постраждали, під ударом опинилися будинки та підприємство
01:47
У Курську працювало ППО: уламки впали на будинок
23:28
Головне за день: Лукашенко посилює кордон. Українські військові у прикордонні Білгородської області
22:54
Українка Коляденко здобула «срібло» на Олімпіаді в Парижі
21:45
В'їхати в Україну з окупації можна через гумкоридор на Волині
19:15
У Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру. Загинули 14 людей
усі новини
ВІДЕО
Наслідки ракетної атаки на Краматорськ 9 серпня. Фото: ДСНС Армія РФ випустила по Україні понад 30 ракет і 800 авіабомб за тиждень — Зеленський
11 серпня, 14:18
Росіяни атакували Київську область. Фото: ДСНС Внаслідок російської ракетної атаки на Київщину загинув батько з сином, є постраждалі
11 серпня, 09:59
Наслідки «прильоту» в Курську. Фото: соцмережі У Курську працювало ППО: уламки впали на будинок
11 серпня, 01:47
Розбір завалів ТЦ у Костянтинівці завершено У Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру. Загинули 14 людей
10 серпня, 19:15
Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ► Поранені донецькі військові в кайданах, російський фальстарт у Нью-Йорку — дайджест новин з окупації ►
09 серпня, 22:58
Разгромленная колонна. Кадр из видео У Курській області під Рильськом розбито колону російської військової техніки
09 серпня, 19:23
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір