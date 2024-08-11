Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно

Пожар на территории ЗАЭС. Фото: соцсети

Около 21:00 11 августа произошел пожар в районе одной из градирен оккупированной Россией Запорожской АЭС.



Президент Владимир Зеленский обвинил в пожаре РФ. Он отметил, что в настоящее время показатели радиации в норме.



«Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира», — подчеркнул президент.



Зеленский добавил, что Украина ожидает реакции мира, в частности МАГАТЭ. «Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности», — подытожил он.





Глава военной администрации соседнего Никопольского района Днепропетровской области Евгений Евтушенко заявил, что «россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве»



В свою очередь глава оккупационной администрации захваченной РФ части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС произошел якобы в результате обстрела ВСУ.



«В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — подчеркнул он.



Другой представитель оккупационной администрации Владимир Рогов утверждает, что удар был нанесен при помощи дрона-камикадзе.



Каких-либо доказательств украинской атаки, ставленники России не предоставили.



Впоследствии Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ее эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером.



«Группа получила информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке. О каких-либо последствиях для ядерной безопасности не сообщается», — отмечается в сообщении.