Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно

11 августа 2024, 23:14

Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно

Пожар на территории ЗАЭС. Фото: соцсети Пожар на территории ЗАЭС. Фото: соцсети

Около 21:00 11 августа произошел пожар в районе одной из градирен оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский обвинил в пожаре РФ. Он отметил, что в настоящее время показатели радиации в норме.

«Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира», — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина ожидает реакции мира, в частности МАГАТЭ. «Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности», — подытожил он.


Глава военной администрации соседнего Никопольского района Днепропетровской области Евгений Евтушенко заявил, что «россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве»

В свою очередь глава оккупационной администрации захваченной РФ части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС произошел якобы в результате обстрела ВСУ.

«В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме», — подчеркнул он.

Другой представитель оккупационной администрации Владимир Рогов утверждает, что удар был нанесен при помощи дрона-камикадзе.

Каких-либо доказательств украинской атаки, ставленники России не предоставили.

Впоследствии Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ее эксперты стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером.

«Группа получила информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке. О каких-либо последствиях для ядерной безопасности не сообщается», — отмечается в сообщении.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
запорожская АЭС Энергодар
Прочее
Пожар Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
22:58
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
17:17
«ЛНР» заявила об обстреле больницы в оккупированной Кременной
14:29
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
00:09
Главное за день: ВСУ продвигаются вглубь РФ. КПП «Колотиловка-Покровка» закрыт
22:43
«ДНР» более 4 лет не может отремонтировать аварийный мост в центре Донецка
17:20
В Луганске мужчину отправили в колонию на 8 лет якобы за поддержку «Азова»
14:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:12
На границе временно закрыли единственный пункт пропуск с Россией. Что известно
11:17
Два человека погибли в Константиновке после утреннего обстрела армии РФ
10:50
Украинские войска отступили под Торецком, чтобы избежать окружения — аналитик BILD
23:05
Главное за день: Бои в Курской области. Ситуация в Мирнограде и Покровске
все новости
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
17:18
Утренняя атака на Краматорск: количество пострадавших возросло
16:57
Наступление в Курской области РФ: стала известна цель операции
16:10
Более 8 тысяч оккупантов, 36 танков и 1 самолет: Павлюк рассказал о потерях армии РФ за неделю
15:50
Россияне используют химическое оружие на юге Украины — ОСГВ «Таврия»
15:20
На Донетчине 81,9 тыс. абонентов остаются без света — Минэнерго
14:18
Армия РФ выпустила по Украине более 30 ракет и 800 авиабомб за неделю — Зеленский
13:16
Ракетный удар по Константиновке: полиция идентифицировала всех жертв, погибли трое детей
12:47
ПВО сбили над Украиной 53 из 57 дронов-камикадзе — Олещук
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
12:13
Россияне атаковали три района Донетчины: Филашкин показал последствия
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
11:23
Войска РФ ночью атаковали Покровскую и Мирноградскую громады: повреждены предприятие и инфраструктурные объекты
10:25
Россияне за сутки обстреляли Донетчину: трое людей погибли, еще трое пострадали
09:59
В результате российской ракетной атаки на Киевщину погиб отец с сыном, есть пострадавшие
09:32
Армия РФ утром ударила по Краматорске: пять человек пострадали, под ударом оказались дома и предприятие
01:47
В Курске работало ПВО: обломки упали на дом
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
все новости
ВИДЕО
Пожар на территории ЗАЭС. Фото: соцсети Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
11 августа, 23:14
Последствия атаки на Краматорск 11 августа. Фото: Вадим Филашкин Утренняя атака на Краматорск: количество пострадавших возросло
11 августа, 17:18
Россияне атаковали Киевскую область. Фото: ГСЧС В результате российской ракетной атаки на Киевщину погиб отец с сыном, есть пострадавшие
11 августа, 09:59
Последствия «прилета» в Курске. Фото: соцсети В Курске работало ПВО: обломки упали на дом
11 августа, 01:47
Разбор завалов ТЦ в Константиновке завершен В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра. Погибли 14 человек
10 августа, 19:15
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ► Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
09 августа, 22:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор