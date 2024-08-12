Дроны атаковали военный аэродром в Подмосковье

Архивное фото повреждённых воздушных судов на аэродроме Чкаловский в Подмосковье в сентябре 2023 года

В ночь на понедельник, 12 августа, в Подмосковье слышали взрывы. Российские телеграм-каналы сообщают о якобы атаке беспилотников и работе ПВО.

В частности, появились видео со звуками взрывов в ночном небе.

Отмечается, что целью атаки стал военный аэродром Чкаловский в городе Щелково Московской области.

Результаты атаки пока неизвестны.

Утром 12 августа Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 18 украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Воронежской областями. При этом Минобороны не упоминает атаку на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье.

Напомним, 20 сентября 2023 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в России неизвестные диверсанты устроили взрывы на аэродроме Чкаловский в Московской области. Были повреждены два самолета и один вертолет.