Дрони атакували військовий аеродром у Підмосков'ї

Архівне фото пошкоджених повітряних суден на аеродромі Чкаловський у Підмосков'ї у вересні 2023 року

У ніч проти понеділка, 12 серпня, у Підмосков'ї чули вибухи. Російські телеграм-канали повідомляють про нібито атаку безпілотників та роботу ППО.

Зокрема, з'явились відео зі звуками вибухів у нічному небі.

Наголошується, що метою атаки став військовий аеродром Чкаловський у місті Щелкове Московської області.

Результати атаки поки що невідомі.

Вранці 12 серпня Міноборони РФ повідомило, що за ніч сили ППО знищили 18 українських БПЛА над Курською, Білгородською та Воронезькою областями. При цьому Міноборони не згадує атаки на військовий аеродром Чкаловський у Підмосков'ї.

Нагадаємо, 20 вересня 2023 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в Росії невідомі диверсанти влаштували вибухи на аеродромі Чкаловський у Московській області. Було пошкоджено два літаки та один гелікоптер.