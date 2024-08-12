«Может стать большим фронтом»: ВСУ на долгий срок заняли Курскую область и покидать ее не собираются – Forbes

В Курской области появляется все больше доказательств того, что украинский корпус вторжения – некоторые или все до пяти бригад из 2000 человек плюс по меньшей мере один отдельный батальон из 400 человек – планирует остаться. Об этом пишет издание Forbes.

Украинцы роют окопы. Предвидя статическую войну вдоль или вблизи существующей линии фронта, россияне также окапываются. То, что обе стороны укрепляют свои позиции, не означает, что украинцы закончили наступление. Это также не означает, что россияне не могут контратаковать и оттеснить украинцев к границе. Но это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочный украинский контроль части Курской области «стоят на столе».

Украинские источники заметили промышленные экскаваторы, работающие с обеих сторон линии фронта.

Чтобы отбросить потенциально тысячи украинских военных от Курской области, россиянам придется захватывать по одной траншее. Если, конечно, Кремль не сможет организовать мощную контратаку до того, как будут завершены украинские окопы. Но окно возможностей быстро закрывается.

Украинские атаки блокируют российские подкрепления, пытающиеся выйти на Курскую линию. По словам эстонского военного и аналитика Артура Рехи, российские колонны встречают украинские диверсионно-разведывательные группы, беспилотники и артиллерия.

Если и когда он стабилизируется, то Курская территория может стать еще одним большим фронтом в 29-месячной более широкой войне России против Украины.

Напомним, что телеканал France24 со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника назвал цель операции ВСУ в Курской области.