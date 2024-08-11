Наступление в Курской области РФ: стала известна цель операции

Во вторжении в Курскую область РФ, которая продолжается шестой день, принимают участие тысячи украинских военнослужащих. Главная цель операции — дестабилизировать Россию и показать ее слабые стороны. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник, передает France24.



По его словам, украинские войска будут соблюдать международное гуманитарное право, находясь на территории России, кроме того, у них нет планов аннексировать территории, которые они сейчас удерживают.



«Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу», — сообщил представитель службы безопасности на условиях анонимности.



В свою очередь, в РФ сообщили, что в прорыве границы задействовано около 1000 украинских военнослужащих. Украинский чиновник ответил, что количество Сил обороны гораздо больше, их тысячи.



Кроме того, он отметил, что «Курская операция» значительно подняла моральный дух украинской армии, государства и общества. Также она показала, что ВСУ могут переходить в наступление, двигаться вперед.



Однако, по его словам, боевые действия на востоке страны пока не оказали существенного влияния. В частности, давление на востоке продолжается, российские оккупанты не отводят войска из этого района, но интенсивность российских атак немного снизилась.



Отвечая на вопрос, является ли захват Курской атомной электростанции, расположенной недалеко от границы, целью, чиновник сказал: «Мы посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не создадим проблем для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать».



В завершении беседы, украинский представитель службы безопасности рассказал, знали ли западные партнеры о будущем наступлении.



«Судя по тому, как активно используется западное оружие, наши западные партнеры косвенно играли роль в планировании», — добавил он.



Напомним, в Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.

Ранее мы писали, что батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.