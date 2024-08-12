«Може стати великим фронтом»: ЗСУ на довгий термін зайняли Курську область і залишати її не збираються – Forbes

У Курській області з'являється все більше доказів того, що український корпус вторгнення – деякі чи всі до п'яти бригад із 2000 осіб плюс щонайменше один окремий батальйон із 400 осіб – планує залишитися. Про це пише видання Forbes.

Українці риють окопи. Передбачаючи статичну війну вздовж або поблизу чинної лінії фронту, росіяни також окопуються. Те, що обидві сторони зміцнюють свої позиції, не означає, що українці закінчили наступ. Це також не означає, що росіяни не можуть контратакувати та відтіснити українців до кордону. Але це означає, що стабілізація лінії фронту та довгостроковий український контроль частини Курської області «стоять на столі».

Українські джерела помітили промислові екскаватори, які працюють по обидва боки лінії фронту.

Щоб відкинути потенційно тисячі українських військових від Курської області, росіянам доведеться захоплювати по одній траншеї. Якщо, звісно, Кремль не зможе організувати потужну контратаку до завершення українських окопів. Але вікно можливостей швидко закривається.

Українські атаки блокують російські підкріплення, які намагаються вийти на Курську лінію. За словами естонського військового та аналітика Артура Рехі, російські колони зустрічають українські диверсійно-розвідувальні групи, безпілотники та артилерія.

Якщо і коли він стабілізується, то Курська територія може стати ще одним великим фронтом у 29-місячній ширшій війні Росії проти України.

Нагадаємо, що телеканал France24 з посиланням на високопоставленого українського чиновника назвав мету операції ЗСУ у Курській області.