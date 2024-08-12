На Бахмутском направлении пограничники уничтожили технику армии РФ и 2 оккупантов

Украинские пограничники на передовой продолжают уничтожать военную технику армии РФ и личный состав. Недавно стало известно, что бригада «Помсти» ликвидировала пушку, пункт управления дронов, грузовик и 2 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Пограничники «Мести» поразили вражескую пушку МТ-12 «Рапира» и пункт управления БПЛА оккупантов на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве рассказали, что военнослужащие уничтожили военный грузовик и ликвидировали 2 захватчиков, один солдат — получил ранения.



Ранее мы писали, что потери российской армии за 11 августа составили 1080 российских оккупантов ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, 3 танка и 65 артсистем.