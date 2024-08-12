На Бахмутському напрямку прикордонники знищили техніку армії РФ та 2 окупантів

Українські прикордонники на передовій продовжують знищувати військову техніку армії РФ та особовий склад. Нещодавно стало відомо, що бригада «Помсти» ліквідувала гармату, пункт управління дронів, вантажівку та 2 солдатів. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Прикордонники «Помсти» вразили ворожу гармату МТ-12 «Рапіра» та пункт управління БПЛА окупантів на Бахмутському напрямку», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві розповіли, що військовослужбовці знищили військову вантажівку та ліквідували 2 загарбників, один солдат — отримав поранення.



Раніше ми писали, що втрати російської армії за 11 серпня склали 1080 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема, 3 танки та 65 артсистем.