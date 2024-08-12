Из Новогродовской громады Покровского района эвакуировали всех детей

Всех оставшихся детей эвакуировали из Новогродовской громады Покровского района Донецкой области. Об этом изданию «Суспільне Донбас» сообщил заместитель начальника Новогродовской городской военной администрации Олег Жужман.

«Сейчас в громаде работает бесплатный эвакуационный автобус для населения, люди активно выезжают собственными силами», — рассказал замглавы ГВА.

Он отметил, что к началу объявления эвакуации в громаде было около 568 детей. Сейчас все дети эвакуированы силами ГСЧС и полиции.

«Экипажи проверяют еще с десять адресов, по которым есть вопросы», — рассказал Олег Жужман.

Заместитель добавил, что в настоящее время в громаде остается менее 5 тысяч человек. Местное население активно эвакуируется самостоятельно, несмотря на то, что в громаде работает бесплатный эвакуационный автобус. Записаться на эвакуацию каким можно через контакт-центр.

Олег Жужман также отметил, что людей довозят в промежуточный эвакуационный пункт, далее автобусом вывозят в пункт эвакуации, откуда распределяют по адресам в безопасных регионах Украины. Адрес распределения люди могут выбрать самостоятельно, во время эвакуации.

Ранее сообщалось, что с 5 августа спасатели эвакуационной группы «Феникс» и сотрудники ГСЧС Украины эвакуировали из зоны активных боевых действий 39 жителей Покровского района, из них 11 детей и 11 маломобильных лиц.