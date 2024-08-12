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З Новогродівської громади Покровського району евакуювали всіх дітей

12 серпня 2024, 15:20

З Новогродівської громади Покровського району евакуювали всіх дітей

Усіх дітей, що залишилися, евакуювали з Новогродівської громади Покровського району Донецької області. Про це виданню «Суспільне Донбас» повідомив заступник начальника Новогродівської міської військової адміністрації Олег Жужман.

«Зараз у громаді працює безкоштовний евакуаційний автобус для населення, люди активно виїжджають власними силами», — розповів заступник голови МВА.

Він зазначив, що до початку оголошення евакуації у громаді було близько 568 дітей. Наразі всі діти евакуйовані силами ДСНС та поліції.

«Екіпажі перевіряють ще з десять адрес, за якими є питання», — розповів Олег Жужман.

Заступник додав, що зараз у громаді залишається менше 5 тисяч осіб. Місцеве населення активно евакуюється самостійно, незважаючи на те, що у громаді працює безкоштовний евакуаційний автобус. Записатися на евакуацію можна через контакт-центр.

Олег Жужман також зазначив, що людей довозять до проміжного евакуаційного пункту, далі автобусом вивозять до пункту евакуації, звідки розподіляють за адресами у безпечнічих регіонах України. Адресу розподілу люди можуть вибрати самостійно, під час евакуації.

Раніше повідомлялося, що з 5 серпня рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» та співробітники ДСНС України евакуювали із зони активних бойових дій 39 мешканців Покровського району, з них 11 дітей та 11 маломобільних осіб.

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