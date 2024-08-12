Литва анонсировала передачу FPV-дронов Украине

Украина уже в следующем месяце поточного года получит FPV-беспилотники литовского производства. В частности, во второй половине сентября дроны будут переданы. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает местное издание lrt.



На прошлой неделе оборонное ведомство сообщило, что боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Минобороны Украины во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину. Это была вторая попытка, поскольку первый тест литовские беспилотники не прошли.



Как отмечается, FPV-беспилотники восьми литовских компаний испытывались в Украине в два этапа, однако технические проблемы возникли на начальном этапе полетов в оперативной среде.



Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва рассматривает возможность закупки БПЛА у производителей, которые прошли испытания.



По его словам, сейчас планируется поставить в Украину беспилотники литовского производства на сумму 5 миллионов евро и выделить до 3 миллионов евро на нужды Вооруженных сил Литвы, а остальные средства в рамках программы на 10 миллионов евро будут направлены на закупку разведывательных беспилотников для Украины.



В начале июля Литва подписала контракты на общую сумму 36 миллионов евро на приобретение различных типов беспилотников у литовских, латвийских и эстонских производителей.



Министерство обороны ожидает, что большая часть беспилотников будет поставлена этой осенью, а остальные прибудут в начале 2025 года.



Ранее мы писали, что Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.