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Литва анонсувала передачу FPV-дронів Україні

12 серпня 2024, 15:31

Литва анонсувала передачу FPV-дронів Україні

Україна вже наступного місяця цього року отримає FPV-безпілотники литовського виробництва. Зокрема, у другій половині вересня дрони будуть передані. Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє місцеве видання lrt.

Минулого тижня оборонне відомство повідомило, що бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування Міноборони України у фронтових умовах та будуть відправлені до України. Це була друга спроба, оскільки першого тесту литовські безпілотники не пройшли.

Як зазначається, FPV-безпілотники восьми литовських компаній випробовувались в Україні у два етапи, однак технічні проблеми виникли на початковому етапі польотів в оперативному середовищі.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва розглядає можливість закупівлі БПЛА у виробників, які пройшли випробування.

За його словами, зараз планується поставити до України безпілотники литовського виробництва на суму 5 мільйонів євро та виділити до 3 мільйонів євро на потреби Збройних сил Литви, а решту коштів у рамках програми на 10 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю розвідувальних безпілотників для України.

На початку липня Литва підписала контракти на загальну суму 36 мільйонів євро на придбання різних типів безпілотників у литовських, латвійських та естонських виробників.

Міністерство оборони очікує, що більшість безпілотників буде поставлена цієї осені, а решта прибуде на початку 2025 року.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

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