США выделили еще один пакет военной помощи Украине — на 125 млн долларов

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Об этом сообщает сайт Пентагона.



«Этот пакет оценочной стоимостью 125 миллионов долларов США предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения своих наиболее насущных потребностей, и включает, в частности, средства противовоздушной обороны, многоцелевые радиолокационные станции для обнаружения и противодействия артиллерии противника, противотанковое оружие», — говорится в сообщении.



В Пентагоне отмечают, что это 63-й транш администрации действующего президента США Джозефа Байдена из запасов министерства обороны с августа 2021 года.



Пакет военной помощи включает в себя ракеты «Стингер», боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), боеприпасы для стрелкового оружия, оборудование и боеприпасы для уничтожения зданий.



Также Украине будут переданы противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4, многоцелевые радары, высокомобильные многоцелевые колесные машины (HMMWV) скорой помощи, оборудование для защиты критически важной инфраструктуры, а также запасные части, вспомогательное оборудование, предоставлены услуги обучения и транспортировки.



«Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе примерно с 50 союзниками и партнерами, чтобы обеспечить отважным защитникам Украины критически важные возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией», — резюмируется в сообщении.