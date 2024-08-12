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ВСУ направили в Курскую область свои самые боеспособные силы — The Economist

12 августа 2024, 16:28

ВСУ направили в Курскую область свои самые боеспособные силы — The Economist

Наиболее боеспособные подразделения ВСУ вошли в Курскую область России. Фото: Генштаб Наиболее боеспособные подразделения ВСУ вошли в Курскую область России. Фото: Генштаб

Вооруженные силы Украины во время наступления на Курскую область бросили в бой свои самые боеспособные подразделения, выбрав для атаки самую слабую точку российской границы. Об этом британскому изданию The Economist сообщил источник в украинском Генштабе. 

«Это наступление не стало для украинцев легкой прогулкой, так как российская авиация начала наносить удары по их позициям с первых же дней», — пишет издание, первым поговорив с участвовавшими в атаке украинскими военными.

«Мы отправили наши самые боеспособные подразделения в самую слабую точку на их границе. Солдаты-призывники, столкнувшись с десантниками, просто сдались», — сказал источник в Генеральном штабе ВСУ, работающий в регионе.

28-летний десантник из 33-й бригады с позывным «Ангол», участвовавший в операции, подтвердил слова высокопоставленного военного. По его словам, российские военные бежали, бросая снаряжение и боеприпасы так быстро, как только могли. Затем сам он получил ранение во время взрыва в 30 км от границы с Россией и оказался в госпитале. Военный не уверен, что стало причиной взрыва — удар российской артиллерии, планирующая бомба или дружественный огонь, которого, по его словам, было много. 

Как сообщил The Economist источник в украинских силах безопасности, к 10 августа некоторым подразделениям ВСУ удалось прорваться на 40 км вглубь России в направлении Курска. Однако издание отметило, что, судя по рассказам раненых украинских военных, этот рейд не стал для них легкой прогулкой. 

Несколько раненых украинских солдат, с которыми журналист пообщался в госпитале, вспомнили «демонический гул российского неба» — беспилотникам и авиации удавалось наносить удары по их позициям, несмотря на множество средств ПВО и радиоэлектронной борьбы ВСУ в этом районе. 

Пехотинец Николай, заходивший в Россию в первой группе, сказал, что уже во второй российской деревне их атаковал вертолет, который сбили зенитной ракетой. Сам Николай, падая во время удара с воздуха, сломал ребро и был эвакуирован.

Журнал отметил, что Украина, похоже, серьезно не укрепляется на занятых позициях. А источник в силовых структурах Украины предостерег журналиста от «чрезмерно амбициозных целей» ВСУ. 

По данным The Economist, минимальная цель ВСУ — отвлечь российские войска из Харьковской и Донецкой областей. Однако пока Россия перебросила войска в основном с Харьковского фронта, но меньше – с жизненно важного Донецкого. 

«Их командиры — не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 км», — говорит источник в украинском Генштабе. 

Источник также предостерег от сравнения этого наступления с успешным быстрым возвращением Харьковской области во время контрнаступления в конце 2022-го. Теперь российская армия относится к войне более серьезно и есть опасность того, что ВСУ попадут в ловушку во время Курского наступления, отмечает он.

The Economist признает, что Украина рискует ухудшить ситуацию, атакуя вглубь российской территории в ситуации, когда она должна экономить свои ограниченные ресурсы. Однако ВСУ удалось благодаря наступлению улучшить моральный дух в войсках за счет того, что удалось найти уязвимость в российской обороне. 

По данным издания, уставшие, грязные и измученные солдаты не жалеют ни об одной рискованной операции, в которых погибли их товарищи. 

«Впервые за долгое время у нас есть движение. Я чувствовал себя тигром», — говорит «Ангол».

Как пишет издание, некоторые аспекты действий ВСУ указывают на спешку при подготовке операции. 

«Все трое солдат, цитируемых в статье, были выведены, неотдохнувшими, с напряженных линий фронта на востоке с уведомлением всего за день», — сообщил журнал.

Ранее сообщалось, что в Курской области появляется все больше доказательств того, что украинский корпус вторжения – некоторые или все до пяти бригад из 2000 человек плюс по меньшей мере один отдельный батальон из 400 человек – планирует остаться.

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