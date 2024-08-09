В результате обстрела Донецка пострадал мужчина

В пятницу, 9 августа, временно захваченный Донецк попал под обстрел. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил так называемый глава администрации города Алексей Кулемзин.



«В результате утреннего обстрела по ул. Школьной в Петровском районе во дворе своего дома пострадал мужчина 1981 года рождения», — отметил он.



По словам Кулемзина, раненый был госпитализирован с осколочными ранениями в одну из больниц города.



Ранее мы писали, что утром 7 августа во временно оккупированном Донецке из-за сброса взрывоопасного предмета пострадал один человек.