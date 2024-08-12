У мікрорайоні Донецька чоловік отримав поранення під час атаки БПЛА

У понеділок, 12 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку одна людина отримала поранення через атаку БПЛА. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



За його словами, нібито стався обстріл у Кіровському районі Донецька.



«Внаслідок ранкової атаки ударним БПЛА у селищі шахти Абакумова (мікрорайон Донецька) отримав осколкове поранення чоловік 1977 року народження», — написав він.



Раніше ми писали, що 9 серпня тимчасово захоплений Донецьк потрапив під обстріл. Відомо про одного постраждалого.