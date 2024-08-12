Пропаганда выдает успехи украинской армии за успехи армии РФ в Курской области

Российские пропагандистские СМИ, а также Минобороны РФ подменяют факты, выдавая кадры успехов украинской армии за успехи российской. В частности, пропаганда пытается показать стабилизацию ситуации в Курской области. Для этого используют видео, снятые на территории Украины за время противостояния.

Как пишет The Insider, 10 августа в государственном РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны было опубликовано видео того, как «российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области». На самом деле видео было снято в Кременной и в Часов Яре.

Слева — свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ «в приграничном районе Курской области». Справа — скриншот карты в районе Кременной, Луганская область

Слева — свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ «в приграничном районе Курской области». Справа — карта объекта в Часов Яре, Донецкая область

Накануне, 9 августа, Минобороны опубликовало ролик, иллюстрирующий якобы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области. Однако этот ролик был снят достаточно давно — его публиковал ТАСС 14 июля.

В эфире федерального канала «Россия 24» было заявлено об «успешной зачистке российскими морпехами» украинских окопов. На самом деле видео снято украинскими морпехами год назад, в июле 2023 года, в Запорожской области.