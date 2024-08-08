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Раненого в Курской области российского пропагандиста Поддубного доставили в Москву

08 августа 2024, 14:42

Раненого в Курской области российского пропагандиста Поддубного доставили в Москву

Российский корреспондент-пропагандист Евгений Поддубный. Фото из открытых источников Российский корреспондент-пропагандист Евгений Поддубный. Фото из открытых источников

Российского «военкора» Евгения Поддубного доставили в шоковый зал НИИ имени Склифосовского в Москве. Это помещение, куда поступают пациенты с высоким прогностическим или реальным риском смерти. Об этом сообщило издание Baza.

Отмечается, что у Поддубного диагностированы ожоги 20 процентов тела, черепно-мозговая травма, осколочные ранения. Он находится в сознании. 

«Поддубный провел ночь в реанимации ожогового отделения Курской областной больницы. Туда его доставили с черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями, а также ожогами головы, туловища и верхних конечностей. Всего Поддубный получил ожоги 20 процентов тела», — пишет Baza.

Также врачи диагностировали у «военкора» термаингаляционную травму – повреждение респираторной системы, вызванное вдыханием горячего воздуха. Поддубный находился в травматическом шоке, поэтому, по словам источников издания, основной задачей врачей было оказание ему противошоковой терапии.

Ночью в Курскую больницу прибыла московская бригада врачей, которая забрала Поддубного в столицу РФ.

Напомним, военный корреспондент-пропагандист российской государственной медиакомпании ВГТРК Евгений Поддубный был ранен в Курской области 7 августа.

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