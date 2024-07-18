Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца

Российская пропаганда 4 июля распространила видео, на котором якобы украинский военный убил боевого товарища. Однако журналисты «Настоящего времени» и «Системы» смогли опровергнуть этот фейк — на видео, снятом с дрона, российский военный стреляет в уже раненого военного.





Журналисты утверждают, что получили оригинал видео и выяснили, что на самом деле на кадрах российские военные.



Сюжет, в котором подана искаженная информация, был показан в выпуске пропагандистской программы «Вести».



Журналисты установили, что военные одеты в камуфляж, который носят именно российские оккупанты, как например, брюки A-Tacs FG. Автомат, из которого военный убивает сослуживца, — это АК-12 — его используют оккупанты.



По данным украинских военнослужащих 118-й бригады ВСУ, которые были свидетелями убийства, это произошло в Работино Луганской области.



Военнослужащий с позывным «Шустрый», снявший видео с убийством, отметил, что на кадрах видно, как раненный военный просит убить его, потому что у него перебиты ноги, а эвакуацию он вряд ли дождется.