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Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца

18 июля 2024, 22:00

Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца

Пропаганда РФ выдала российских военных за украинских, показав кадры убийства сослуживца

Российская пропаганда 4 июля распространила видео, на котором якобы украинский военный убил боевого товарища. Однако журналисты «Настоящего времени» и «Системы» смогли опровергнуть этот фейк — на видео, снятом с дрона, российский военный стреляет в уже раненого военного. 



Журналисты утверждают, что получили оригинал видео и выяснили, что на самом деле на кадрах российские военные.

Сюжет, в котором подана искаженная информация, был показан в выпуске пропагандистской программы «Вести».

Журналисты установили, что военные одеты в камуфляж, который носят именно российские оккупанты, как например, брюки A-Tacs FG. Автомат, из которого военный убивает сослуживца, — это АК-12 — его  используют оккупанты.

По данным украинских военнослужащих 118-й бригады ВСУ, которые были свидетелями убийства, это произошло в Работино Луганской области.

Военнослужащий с позывным «Шустрый», снявший видео с убийством, отметил, что на кадрах видно, как раненный военный просит убить его, потому что у него перебиты ноги, а эвакуацию он вряд ли дождется.

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