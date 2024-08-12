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Пропаганда видає успіхи української армії за успіхи армії РФ в Курській області

12 серпня 2024, 19:56

Пропаганда видає успіхи української армії за успіхи армії РФ в Курській області

Російські пропагандистські ЗМІ, а також Міноборони РФ підмінюють факти, видаючи кадри успіхів української армії за успіхи російської. Зокрема, пропаганда намагається показати стабілізацію ситуації у Курській області. Для цього використовують відео, зняті на території України під час протистояння.

Як пише The Insider, 10 серпня в державному «РИА Новости» з посиланням на Міноборони було опубліковано відео того, як «російські вертольоти Мі-28НМ завдали ударів авіаракетами С-13 по живій силі та бронетехніці ЗСУ у прикордонному районі Курської області». Насправді відео було знято у Кремінній та у Часовому Ярі.

Зліва — свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ «в прикордонному районі Курської області». Справа — скріншот карти в районі Кремінна, Луганська область

Зліва — свіжий кадр із ролика Міноборони про удар по ЗСУ «в прикордонному районі Курської області». Справа — карта об'єкта в Часовому Ярі, Донецька область

Напередодні, 9 серпня, Міноборони опублікувало ролик, який ілюструє нібито нові удари російських військових по ЗСУ у Сумській області. Однак цей ролик було знято досить давно — його публікував ТАРС 14 липня.

В ефірі федерального каналу «Россия 24» було заявлено про «успішну зачистку російськими морпіхами» українських окопів. Насправді відео зняли українські морпіхи рік тому, у липні 2023 року, у Запорізькій області.

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