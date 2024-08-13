«ДТЭК» инвестировал 2 млрд грн в ремонт и восстановление поврежденных ТЭС с начала года

Почти 2 млрд грн «ДТЭК» инвестировал в ремонты и восстановление поврежденных ТЭС с начала года. Об этом заявили в пресс-службе компании.



«Энергетики ежедневно прилагают сверхусилия, чтобы восстановить поврежденные мощности после российских обстрелов. Однако враг продолжает энергетический террор и не оставляет попыток погрузить нас в темноту. Более 180 атак повредили или разрушили ~90% нашей тепловой генерации», — говорится в заявлении «ДТЭК».



Отмечается, что всего в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд грн.



Напомним, сегодня Россия атаковала Украину 2-мя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 и 38-ю ударными БпЛА Shahed.



Ранее стало известно, что в результате авиационного удара РФ в Сумах повреждены линия электросети и газопровод.